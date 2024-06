Tech e governance protagonisti al Wmf in fiera a Bologna

BOLOGNA, 12 GIU - Intelligenza artificiale, robotica, nuove tecnologie da declinare a 360 gradi, dal mondo del lavoro al giornalismo, dallo sport alla cultura, dalla sfera della privacy a quella della governance. Su questi temi sono pronti a confrontarsi alcuni dei protagonisti del panorama italiano e mondiale nella cornice di Wmf - We make future, Fiera internazionale e festival sull'innovazione: Ai, Tech & Digital che da domani prende corpo in fiera a Bologna per una tre giorni (13-15 giugno) densa di ospiti, incontri e dimostrazioni, conditi da show e musica.

Evento nell'evento il GovTech Summit, incentrato sull'innovazione delle politiche globali che riunirà rappresentanti delle istituzioni, del terzo settore, big come Open Ai e Google, accademici di fama internazionale che esporranno la propria visione su come le nuove tecnologie possano impattare positivamente sul futuro delle politiche globali e garantire una distribuzione equa dei benefici dell'era digitale. "Siamo in un epoca in cui il mondo della politica ha bisogno di entrare sempre più in contatto con cittadini, aziende e università", sottolinea Cosmano Lombardo, ceo e Founder di Search On Media Group e ideatore di Wmf. "Con il Govtech Summit abbiamo voluto creare un luogo utile a questo tipo di incontro e scambio".

Tra i panel, il Data Protection & AI vedrà discutere i referenti delle big tech Open AI e Google, con istituzioni italiane ed europee come Gpdp, Agcom, Agid e Parlamento europeo su innovazione, sicurezza, sviluppo tecnologico e protezione dei dati personali.

