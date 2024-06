All'equipaggio Zanasi-Bertini 11esima Targa AC Bologna

Si è conclusa con la vittoria di Massimo Zanasi, navigato da Barbara Bertini, l'undicesima edizione di Targa AC Bologna, quest'anno sesta gara del Campionato Italiano Regolarità auto storiche Aci Sport. Dopo un anno di stop forzato dovuto all'emergenza alluvione del 2023, anche quest'anno i motori del Cireas sono tornati a rombare nel cuore della Motorvalley.

Cinquantasette le vetture che sono state verificate tra sabato 8 e domenica 9 giugno all' Admiral Park Hotel di Zola Predosa (Bo).

Con soli 4 ritiri è stato tagliato il traguardo dopo gli oltre 193 kmdel percorso sull'appennino bolognese con 64 prove cronometrate che hanno messo alla prova sia driver che auto.

Molto apprezzato dai concorrenti il percorso di gara, completamente rinnovato rispetto alle precedenti edizioni, che ha attraversato il territorio di Sasso Marconi e Monte San Pietro, e le curve della storica "Vergato-Cereglio" fino a Castel D'Aiano. Poi un lungo tratto attraverso le località di Rocca Pitigliana, Bombiana, Abetaia, fino a Rocca di Roffeno.

Dopo il pranzo, il terzo settore di gara con ritorno verso Cereglio, prima di affrontare il settore di Savigno e rientrare a Monte San Pietro, dove si sono svolte anche le prove della PowerStage.

La vittoria della undicesima edizione della Targa AC Bologna è andata all'equipaggio Zanasi - Bertini su FIAT 508 C del 1937 che ha affrontato la gara e conquistato il trofeo più ambito della manifestazione. Secondo classificato l'equipaggio Indelicato - Indelicato su Autobianchi A112 Elegant del 1976 mentre il terzo gradino del podio è andato all'equipaggio Passanante - Buccioni su Ford Anglia 105 E del 1962.

A Margiotta-Bertieri e Tumbarello-Tumbarello sono andati rispettivamente il quarto e quinto posto assoluto.

Il trofeo per il miglior equipaggio femminile è andato alla coppia Angino- Russo su Autobianchi A112 Abarth del 1982 mentre la vittoria di scuderia è andata alla Scuderia Franciacorta Motori A.S.D.



