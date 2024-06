Uccisa a Modena, cinque rose fuori dal Comando Carabinieri

Un bouquet con cinque rose rosse e dei fiori bianchi è stato deposto e legato con un nastro sulla cancellata del Comando provinciale dei Carabinieri di Modena dove ieri sera l'ingegnere 48enne Andrea Paltrinieri ha confessato il femminicidio della moglie, Anna Sviridenko, 40enne con origini russe, dottoressa specializzanda in Radiologia di Unimore, l'Università di Modena e Reggio Emilia.

Un gesto di affetto e di ricordo verso la donna - madre di due bimbi - uccisa dal marito che, recatosi in caserma con il suo cadavere nel bagagliaio di un furgone, è stato arrestato nella quasi flagranza di reato con l'ipotesi di omicidio volontario aggravato e per questo successivamente portato al carcere Sant'Anna, in attesa dell'udienza di convalida di fronte al gip.



