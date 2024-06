Sedicenne scomparso, la famiglia fa denuncia

Un ragazzo di 16 anni, Alvi Hoque, sabato 8 giugno non è rientrato a casa a Bologna e la famiglia, di origine pachistana, ne ha denunciato la scomparsa alla Polizia. L'avvocato Barbara Iannuccelli, dell'Associazione Penelope, chiede aiuto per ritrovare il giovane, diffondendo una foto: "I suoi genitori sono molto preoccupati".

Il sedicenne, che risiede con la famiglia in zona Barca, sabato pomeriggio è uscito per andare in centro alla biblioteca Sala Borsa con degli amici, come aveva fatto altre volte. Alle 19 ha contattato il padre, con un messaggio, dicendo di essere andato da un amico, facendo riferimento a problemi scolastici e dicendo di non sentirsi bene a casa. Il padre ha specificato alla polizia che non si era mai allontanato prima né c'erano state discussioni o liti sul rendimento scolastico.

Alto 1,70, corporatura normale, carnagione olivastra, capelli medio lunghi neri e mossi, l'ultima volta che è stato visto il sedicenne indossava una t-shirt scura marca Macron, pantaloni scuri con particolari bianchi e scarpe nere con particolari bianchi.



