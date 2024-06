Auto urta una cabina del metano, paura nel Modenese

Grande paura, ma nessuna grave conseguenza ieri sera a Casona di Marano (Modena) dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un in incendio causato da una macchina che ha urtato una cabina di riduzione del gas metano.

Poco prima delle 23 i vigili del fuoco sono intetrvenuti dopo essere stati allertati per un forte scoppio. Quando sono arrivati hanno visto una colonna di fuoco alta una decina di metri, con vicino un'auto vuota. I pompieri hanno tenuto bagnata la macchina, molto vicina alle fiamme. La situazione si è risolta quando i tecnici hanno chiuso l'erogazione del gas nella zona. Il conducente della macchina, dopo l'urto si era allontanato ed è stato rintracciato poco lontano.



