Europee: in Emilia-Romagna l'affluenza cala ma non crolla

In Emilia-Romagna l'affluenza alle urne cala, ma non crolla: alle 23, nel primo giorno di elezioni, i seggi erano aperti dalle 15, ha votato circa il 18,2% (mancano ancora alcune sezioni), una percentuale superiore di diversi punti alla media nazionale. I raffronti tuttavia sono complicati, perché l'ultima volta che si è votato di sabato e domenica è stato quindici anni fa.

L'affluenza è stata spinta anche dal fatto che si vota anche in 255 Comuni (più della metà dell'elettorato) per il rinnovo del sindaco e dell'amministrazione. Le regioni dove si è votato di più dell'Emilia-Romagna sono il Piemonte (dove ci sono le regionali) e la Toscana (dove si vota a Firenze e Prato).

Modena (21,4%), Forlì (21,3%), Reggio Emilia (19,4%) sono infatti fra le città dove si è votato di più, rispetto per esempio a Bologna (17,3%) dove non si vota per le comunali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA