'Cisco' lancia crowfunding per live di 'Riportando tutto a casa'

Stefano 'Cisco' Bellotti, per tanti anni cantante dei Modena City Ramblers, lancia una raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - per realizzare il disco live del tour "Riportando tutto a casa 30 anni dopo", che lo ha visto calcare i palchi dei maggiori club e teatri italiani, insieme ad alcuni fondatori ed ex componenti dei Mcr, dei quali, appunto 'Riportando tutto a casa' è stato l'album di esordio che li ha fatti conoscere fuori dai confini modenesi.

Il tour - ricco di sold out - è cominciato a marzo, con una grande affluenza di pubblico che ha portato le date dei live ad aumentare sempre di più: sul palco, insieme a Cisco, sono saliti Luciano Gaetani, colui che ha dato il via al progetto artistico, Marco Michelini al violino, braccio destro musicale di Luciano, Roberto Zeno, storico batterista del Mce e "Kaba" Cavazzuti, produttore artistico e componente musicale dei Mcr, ai quali si sono aggiunti Bruno Bonarrigo al basso, Max Frignani alle chitarre ed Enrico Pasini alla fisarmonica e tromba.

Partecipare al crowdfunding, che ha quasi già raggiunto i 9mila euro, significa - spiegano i promotori - "far parte in prima persona della realizzazione di qualcosa di speciale e unico, che difficilmente sarebbe possibile pubblicare senza il supporto della gente. Inoltre, sono previste ricompense speciali ed esclusive, riservate solo a chi deciderà di diventare co-finanziatore del progetto, come una cartolina postale autografata, cd e vinili autografati, e tanto altro".



