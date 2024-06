Il volto di Matteotti su un liceo apre il ricordo a Bologna

Il volto di Giacomo Matteotti è una gigantografia sulla facciata del liceo Copernico di Bologna, affiancato dalla frase "L'amore alla collettività deve diffondersi tra noi". L'opera, murales dello street artist Francesco Ferreri, 'Cherkos'art' è stata inaugurata dal sindaco Matteo Lepore che ha aperto così il programma di iniziative culturali di Comune, Università e Fondazione Gramsci Emilia-Romagna dedicate al deputato socialista, antifascista, studente e laureato, nel 1907, all'Alma Mater, a 100 anni dal suo assassinio, il 10 giugno 1924.

Quel giorno, quest'anno, il Comune poserà una targa sulla casa di via Fondazza dove visse nei suoi anni da studente e alla sera un'installazione luminosa sarà accesa nella via a lui intitolata: "Noi siamo per la più intera e assoluta libertà per tutti".

Lepore ha ricordato "l'impegno per la libertà a 360 gradi di Matteotti, contro ogni forma di violenza, di dittatura, di politica che usava la violenza per imporsi sugli altri. Il suo assassinio - ha detto - fu un'azione premeditata di un regime che voleva annullare le voci di dissenso più visibili, il tentativo di annichilire e zittire per sempre il parlamento.

Oggi possiamo dire che quel parlamento è rinato grazie alle lotte per la resistenza, a chi ha votato per la Repubblica e non per la monarchia. Nella storia di Matteotti c'è la storia della democrazia del nostro Paese".

Le iniziative proseguiranno in autunno, con incontri e presentazioni: a ottobre (data in via di definizione) 'Poesia sotto e/o contro il fascismo'; il 9 ottobre il Festival di Pandora ospita un incontro a partire dal libro su Matteotti di Antonio Funiciello; il 6 novembre in Salaborsa la presentazione del volume 'L'oppositore. Matteotti contro il fascismo', con l'autore Mirko Grasso. Il 7 novembre apre la mostra 'Di intelligenza eletta e di animo buono: Matteotti studente dell'Università di Bologna', visitabile al Meus, Museo Europeo degli studenti, via Zamboni 33. Sempre il 7 novembre il teatro dei Borgia porta in scena 'Giacomo', all'aula absidale di Santa Lucia.

