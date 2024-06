Ricerche in corso per una ragazzina di 15 anni, Rajaa Rawdi che, ieri pomeriggio, si è allontanata da casa, a Ferrara, e non ha ancora fatto ritorno. A quanto appreso la minorenne si sarebbe allontanata, verosimilmente, con destinazione Bologna o Lidi ferraresi. In caso di avvistamento o ritrovamento della giovane si possono contattare i Carabinieri di Ferrara cui è stata denunciata la scomparsa.



