Ciclismo: Federico Pozzetto vince la 38/a edizione 'Dieci Colli'

Si è chiusa con la vittoria di Federico Pozzetto tra gli uomini e di Elisa Leardini tra le donne, la 38/a edizione della 'Dieci Colli', gran fondo che ha visto alla partenza dai Giardini Margherita di Bologna, mille partecipanti con 852 cicloamatori cui si sono aggiunti i quasi duecento iscritti al campionato italiano Acsi di cicloturismo.

Il concorrente più anziano è risultato Renzo Compagnin, classe 1944, i più giovani Alessandro Artoni e Raissa Costea, entrambi nati nel 2005. Al via, tra gli altri, Davide Cassani, presidente di Apt Emilia-Romagna ed ex Ct azzurro, Edita Punciskate, già vincitrice da atleta Elite, di due Giri d'Italia, un Tour de France e un Campionato Mondiale e Simone Velasco, campione italiano nel 2023 in strada da 'fuori classifica' per un allenamento in vista della partenza del Giro di Svizzera, che lo vedrà in gara da domenica prossima.

A trionfare sui 122 chilometri del percorso Federico Pozzetto - al terzo successo, dopo quelli del 2017 e del 2023 - davanti a Matteo Fontanelli e Stefano Stagni. Nella competizione femminile Elisa Leardini ha tagliato il traguardo davanti a Liliana Pillon e Angela Stecca.



