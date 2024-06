Auto fuori strada, morta una 38enne nel Ravennate

Una 38enne è morta in mattinata a Mandriole, frazione alle porte di Ravenna, dopo essere finita con la sua vettura fuori strada concludendo la sua corsa in un campo di grano. A lanciare l'allarme verso le 7, sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco ma per la donna ormai non c'era più nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale. Al momento non sembrano coinvolti altri mezzi.





