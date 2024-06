Turista cade dal quarto piano a Rimini, solo ferite lievi

Un turista tedesco di 21 anni è caduto dal quarto piano di un hotel in viale Brindisi a Romini, questa mattina alle 4.30. Il ragazzo, come ha raccontato alla polizia un testimone oculare che si trovava di fronte, ha fatto tutto da solo, perché probabilmente ubriaco. Le sue condizioni sono buone ed è stato ricoverato solo per precauzione.

Si è salvato perché la caduta è stata attenuata dalla copertura della sala ristorante sottostante. Il ragazzo è in vacanza con amici, e ieri sera verso le 4.30 in molti hanno raccontato di aver sentito musica a tutto volume e risate provenire dalla camera. Un testimone quindi l'avrebbe visto sporgersi dalla balaustra del balconcino e cadere giù.

Trasportato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena non è in pericolo di vita. Sul posto sono 118, vigili del fuoco e polizia di Stato che ha raccolto le varie testimonianze. Pare infatti che in molti abbiano visto e sentito il gruppo di turisti fare molto chiasso e bere.



