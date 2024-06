Sanità: a Bologna progetto per diminuire le code al Cup

Ridurre i tempi di attesa e offrire un'esperienza più efficiente agli utenti: sono questi gli obiettivi della riorganizzazione degli accessi all'anagrafe sanitaria a Bologna, dove, da dieci giorni, nella fascia oraria 12.30-17.30 si può accedere solo su appuntamento, mentre in tutti gli altri orari rimane la possibilità di accedere direttamente al servizio.

L'iniziativa interessa i punti Cup che attualmente erogano il servizio anche nella fascia pomeridiana, presenti all'Ospedale Maggiore, al Poliambulatorio Mengoli e alle Case della Comunità di Borgo-Reno, Navile e Porto-Saragozza. L'accesso su appuntamento per le pratiche di Anagrafe (che interessano servizi come iscrizione al Servizio Sanitario Regionale, scelta, cambio e revoca del medico di medicina generale e del pediatra e registrazione esenzioni di tipo sanitario) è un progetto che Lepida ha proposto all'Azienda Usl di Bologna già nel 2019 con una prima applicazione sperimentale su solo 5 punti Cup di Bologna e con una successiva estensione - a fronte del positivo riscontro da parte dell'utenza - a tutti gli altri punti, sia del Distretto di Bologna che dell'Area Metropolitana, nell'aprile 2021. Attualmente viene utilizzato da circa il 20% dei cittadini di Bologna che accedono ai servizi di Anagrafe e coesiste con l'accesso diretto in tutte le fasce orarie di erogazione del servizio di Anagrafe Sanitaria. Dal 20 maggio nei punti Cup coinvolti dall'iniziativa è diventata invece modalità esclusiva di accesso nella fascia pomeridiana, comportando così una semplificazione delle operazioni da svolgersi da parte degli operatori a fine turno, e in generale una migliore gestione delle code nella fase di chiusura del servizio.

I canali di prenotazione sono stati implementati con un'ulteriore funzionalità online, disponibile sul Fascicolo Sanitario Elettronico e su CupWeb.

I canali attualmente disponibili per prenotare sono: il call center, tramite il numero 051 4206221 (attivo da lunedì a venerdì: 7:30-17:30 e il sabato: 7:30-12:30, con servizio di segreteria telefonica); online, tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico o il CupWeb; gli Sportelli Cup del territorio e Zerocoda (canale attivo unicamente per la Casa della Comunità del Navile). I risultati dell'iniziativa e il livello di gradimento da parte dell'utenza permetteranno di valutare i presupposti e le condizioni per una riorganizzazione definitiva del sistema di accesso diretto ai Punti Cup.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA