Ambiente: 400 ciclisti invadono tangenziale a Bologna

Alcune centinaia di manifestanti in bicicletta, circa 400 secondo stime delle forze dell'ordine, hanno invaso nel pomeriggio diverse strade e anche tratti della tangenziale di Bologna. Si è trattato della ventesima edizione della 'Ciemmona, critical mass interplanetaria -scrivono gli organizzatori sui social- una invasione di biciclette, monocicli, tricicli, skate e qualsiasi cosa si muova a trazione umana per portare un'aria fresca in città, un vento di libertà senza gasolio, senza smog, senza cemento'. La manifestazione di oggi è parte di una tre-giorni (dal 31 maggio al 2 giugno) di quella che viene definita una 'riappropriazione festosa delle strade e di uno spazio urbano a misura di esseri viventi (umani e non), per il diritto a una mobilità senza confini'. Il corteo di bici è partito dal parco Don Bosco, in zona San Donato, da mesi al centro di polemiche per il progetto di demolizione e ricostruzione delle scuole Besta con l'abbattimento di molti alberi, poi ha attraversato varie strade ed è entrato anche in tangenziale, percorrendone un tratto.

A quanto si apprende, non ci sono state criticità di ordine pubblico, tranne gli inevitabili disagi alla circolazione. I promotori dell'evento rivolgono critiche a varie opere (People Mover, Fico, stazione Av) e anche al progetto del Passante di mezzo, ovvero il raddoppiamento di autostrada e tangenziale che, scrivono 'incombe grigio sul futuro della città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA