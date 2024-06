2 giugno: Casa Cervi celebra la Festa della Repubblica

Domani, per la prima volta, Casa Cervi celebra la Festa della Repubblica. A Gattatico (Reggio Emilia), nel podere "ai Campirossi", dove è vissuta la Famiglia Cervi, si terrà infatti una festa dalle 10 alle 20. Sarà anche un'occasione di ringraziamento per la solidarietà ricevuta dopo il 25 aprile, quando una volontaria fu rapinata dell'incasso della giornata solitamente più frequentata alla casa museo della famiglia simbolo della Resistenza italiana.

Protagonista principale sarà la musica, grazie agli artisti, che hanno deciso di partecipare, senza alcun compenso: ci saranno Cisco, Alberto Bertoli, Mé, Pék e Barba, Nuju, Crazy Band e a fine serata Mark Bee, con il suo DJ Set Resistente. Tra le 14 e le 16, dopo i saluti di Albertina Soliani, interverranno il giornalista Marco Damilano e Rosy Bindi, ex ministra e ora Presidente del Comitato del Centenario di Don Milani.

Nel corso della giornata si terranno diversi appuntamenti all'interno del Museo di Casa Cervi, che sarà visitabile per tutta la durata della Festa con ingresso a offerta libera. Alle 11,30 sarà inaugurata una nuova sezione permanente del Museo, intitolata "Album di famiglia" e composta da alcune fotografie famigliari e degli amici della Famiglia Cervi dal periodo del Dopoguerra fino alla fine degli anni Sessanta.

Nel Parco ci saranno stand enogastronomici, punti ristoro, bancarelle. Sarà possibile raggiungere Casa Cervi anche in treno, grazie alla navetta da e per la stazione ferroviaria della vicina Sant'Ilario D'Enza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA