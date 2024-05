Incidente nel Bolognese, muore infermiere, grave il figlio

Incidente mortale, ieri sera intorno alle 21.30, sul raccordo autostradale di Sasso Marconi, nel Bolognese. In base a una prima ricostruzione della polizia stradale, che ha eseguito i rilievi, un'automobile, una C4 Picasso, a bordo della quale viaggiavano un uomo di 59 anni e suo figlio di 8, per cause da chiarire, ha sbandato urtando, prima, il guard rail e poi ha invaso la carreggiata opposta, andandosi a schiantare contro con un suv, un Suzuki Vitara.

Feriti anche i due occupanti, un uomo e una donna di 66 e 63 anni.

Nell'impatto è morto il 59enne, Davide Moccia, infermiere al Policlinico di Modena, grave il figlio, ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore. Ancora in corso gli accertamenti per capire la dinamica esatta dell'accaduto.



