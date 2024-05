Sorpresa per Cesare Cremonini, riceve la Turrita d'argento

Il cantautore Cesare Cremonini ha ricevuto a sorpresa dal Sindaco Matteo Lepore la Turrita d'Argento del Comune di Bologna per i suoi 25 anni di carriera. Bologna è la città natale dell'artista verso la quale egli nutre uno speciale attaccamento: dall'impegno negli ultimi tempi, assieme all'amico e collega Gianni Morandi, nella raccolta fondi per la messa in sicurezza della Torre Garisenda, all'amore per i colori rosso-blu calcistici, fino al progetto 'Luci a San Luca' che per il secondo anno consecutivo illumina i tre chilometri del portico più lungo del mondo, quello che dallo stadio porta al Santuario della Beata Vergine di San Luca, che quest'anno si realizzerà nelle notti dal 5 al 9 giugno prossimi.

"E' un onore infinito e inaspettato - ha commentato Cremonini, emozionatissimo - una sorpresa che non mi aspettavo.

Ogni giorno che passo nella mia città, ne sono più profondamente innamorato. Bologna è l'unico luogo al mondo che tiene insieme tutto il nostro passato e tutte le nostre speranze".

