'Punti di Vista', una fusione di suoni in stile Capofortuna

'Punti di Vista', una fusione di suoni con una nostalgica intensità, è il nuovo Ep di DjRame (il bolognese Davide Santandrea dei Pastaboys) e dei fratelli riminesi Riccardo e Francesco Cardelli, trio di funk-jazz strumentale noto per le produzioni innovative e le atmosfere musicali. In vero stile Capofortuna, questo disco - registrato nel loro studio a Rimini e programmato, hanno fatto sapere gli autori, anche da Bbc Radio 1, emittente specializzata nella musica pop e nelle classifiche musicali - è una testimonianza ulteriore dell'evoluzione costante della band e del loro impegno per l'innovazione.

Il brano principale è una collaborazione tra Capofortuna e il produttore Andrea 'Neve' Recla, che mette in evidenza i loro esperimenti con un sintetizzatore Casio CZ3000, aggiungendo una dimensione elettronica più futuristica. In 'Venusian' emergono il Moog Rogue e il Roland JX3P, macchine che rendono omaggio alla vivace cultura degli arcade di Rimini degli anni '90.

'Pianobar' trae ispirazione dagli stessi momenti musicali, aggiungendo fiati di tromba malinconici suonati da Jacopo Buda.

'Acid Basico' fa invece un cenno ai suoni più cupi dell'Italo disco e della Chicago house, mescolando senza soluzione di continuità elementi dub per creare un'esperienza che sfida i generi. Riflettendo l'eredità musicale condivisa del trio, 'Punti Di Vista' mette in mostra la capacità di Capofortuna di trascendere i generi, rimanendo fedeli alle loro radici Italo-funk Rimini. Il Lullaby Festival di Ostuni sarà la prima tappa di un tour che attraverserà l'Italia, dal Veneto alla Sicilia.



