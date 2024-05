Camera del Lavoro di Bologna espone bandiera Palestina

Dopo il Comune di Bologna, anche la Camera del Lavoro Metropolitana Cgil "espone da oggi la bandiera Palestinese fino a che non si otterrà il cessate il fuoco a Gaza". L'iniziativa è nata dopo che "negli ultimi tre giorni l'esercito israeliano è entrato in quella che era stata dichiarata zona sicura dalle forze di occupazione" a Rafah, spiega la Cgil, "bombardando, causando incendi e trasformandola in un mare di orrore". Azione portata a termine nonostante "la Corte internazionale di giustizia avesse intimato Israele di arrestare le operazioni".

"In questi ormai otto mesi avevamo già visto purtroppo tutto: avevamo espresso la totale e netta condanna del massacro compiuto da Hamas lo scorso 7 ottobre nei confronti di tanti civili israeliani inermi; così come abbiamo assistito sbigottiti alla catastrofe prodotta a Gaza dalla reazione del Governo di Netanyahu. Israele deve fermarsi! Tutta la comunità internazionale deve mobilitarsi per ottenere il cessate il fuoco", è l'appello del sindacato che invita "dopo la decisione di tre paesi europei, Spagna, Irlanda e Norvegia, di riconoscere formalmente lo Stato di Palestina" anche l'Italia e altri Paesi a "percorrere la medesima strada".

"Ma prima serve il cessate il fuoco, la fine di questo orrore, la liberazione di tutti gli ostaggi e dei prigionieri - si legge nella nota - .Fino a che ciò non avverrà la Cgil di Bologna esporrà la bandiera Palestinese dalle proprie finestre, insieme a quella della pace presente sulle proprie facciate. Continuerà a mobilitarsi, come avvenuto in tutti questi mesi, per fermare questo come gli altri conflitti in atto, insieme alle reti dei movimenti pacifisti" La prossima settima partirà anche il primo carico di aiuti umanitari, finanziati attraverso la raccolta fondi straordinaria della campagna nazionale "Cgil per Gaza".





