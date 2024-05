Blonde Redhead, Pfm e Dry Cleaning a Ferrara sotto le stelle

Un festival eclettico e dinamico, dalla profonda vocazione internazionale ma al tempo stesso attento alla migliore musica italiana: Ferrara Sotto le Stelle 2024 torna con Blonde Redhead, Dry Cleaning, The Murder Capital, Fantastic Negrito, Einstürzende Neubauten, Pfm canta De André Anniversary, Dente, Daniela Pes. La 28/a edizione conferma il suo spirito intraprendente e raffinato e la volontà di guardare ai mondi sonori più vari, dal rock al cantautorato, passando per blues, post punk ed elettronica. Il cuore del festival si conferma dal 3 all'8 giugno nel Cortile del Castello Estense di Ferrara, ma la rassegna si arricchisce di due appuntamenti, l'8 e 9 luglio, nella Delizia Estense di Benvignante ad Argenta e si chiude con l'ormai consueto appuntamento in collaborazione con Internazionale a Ferrara il 3 ottobre al Teatro Comunale.

Si comincia il 3 giugno con il raffinato trio indie rock newyorchese Blonde Redhead, che presenta il recente successo discografico Sit Down For Dinner. Il 4 è la volta dell'unica data italiana dei Dry Cleaning, quartetto di South London che in pochi anni ha conquistato l'attenzione internazionale con il suo originale mix di post punk e spoken word; il 5 spazio a Daniela Pes, che con il suono al tempo stesso arcaico, contemporaneo e futuribile dell'album d'esordio Spira ha conquistato la Targa Tenco; il 7 la dolcezza ironica e disillusa del cantautorato di Dente, per celebrare il quindicesimo anniversario di L'amore non è bello; l'8 unico live estivo in Italia degli irlandesi The Murder Capital, tra i migliori gruppi della scena post punk mondiale. Ad Argenta l'8 luglio arriva Fantastic Negrito, uno dei più talentuosi bluesman in circolazione, cantautore e chitarrista vincitore di tre Grammy Awards, mentre il 9 andrà in scena la storia della musica italiana con la Pfm-Premiata Forneria Marconi in Pfm canta De André Anniversary. Infine il 3 ottobre al Teatro Comunale è in cartellone la band tedesca Einstürzende Neubauten, che in oltre 40 anni di carriera ha saputo spostare i parametri del mainstream.

