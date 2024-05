'A piedi alla Coop!', nuova campagna di mobilità sostenibile

Un incentivo economico per i dipendenti che lasciano a casa l'auto e vanno al lavoro a piedi, deciso in base alla distanza (dal chilometro in su): per il mese di giugno Coop Alleanza 3.0 lancia l'iniziativa 'A piedi alla Coop!'.

Questa è però solo una delle misure del progetto della cooperativa per incentivare la mobilità sostenibile. Il sistema welfare aziendale +Xte da otto anni include anche 'In bici alla Coop!' ovvero un 'rimborso' di 0,30 euro lordi a chilometro per lavoratrici e lavoratori che vanno pedalando, e anche il rimborso degli abbonamenti ai mezzi pubblici per i figli dei dipendenti (quest'anno 1580) e l'uso dello smart working fra i due e i quattro giorni a settimana.

Solo lo smart working nel 2023 ha consentito di ridurre di circa oltre 7,2 milioni di chilometri le distanze percorse, con un risparmio annuo di circa più di 1,1milioni di kg di CO2, senza contare che ogni lavoratore ha risparmiato circa 140 ore di viaggio, corrispondenti a circa 6 giorni di tempo libero.





