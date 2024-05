Quarant'anni di direzione Martelli nel segno di Bach

L'Orchestra I nuovi Musici diretta da Alberto Martelli inaugura il 30 maggio alle 21 al Castello di San Martino in Soverzano, nel bolognese, la rassegna "Notti Magiche alle Ville e ai Castelli" dell'Associazione "Conoscere la Musica - Mario Pellegrini" di Bologna. Si tratta del primo di quattro appuntamenti fino al 26 giugno dislocati fra il Castello dei Manzoli, Villa Smeraldi di San Marino di Bentivoglio, Ca' La Ghironda di Zola Predosa e la Rocca di Dozza Imolese. Il primo appuntamento sarà nel nome di Johann Sebastian Bach: sugli spartiti dei musicisti i due Concerti per violino e orchestra BWV 1041 e 1042 e il celeberrimo Doppio Concerto per due violini BWV 1043 eseguiti dalla bolognese Linda Guglielmi Salis e dall'americano Alexander Lee. "Il programma riproduce fedelmente dopo 40 anni - spiega Alberto Martelli, allievo di Sergiu Celibidache e direttore artistico di Conoscere la Musica - quello del mio debutto il 30 maggio 1984 con l'Orchestra Scarlatti della Rai di Napoli, un organico allora prestigiosissimo con una grande tradizione esecutiva realizzata dai migliori direttori del tempo, da Franco Caracciolo al grande Sergiu Celibidache, e che venne dismessa negli anni '90".

"Rispetto a quelle inimitabili esecuzioni - aggiunge Martelli - oggi si tende a suonare questo Bach con tempi più veloci, complici gli studi filologici sulla prassi esecutiva su strumenti originali".

