A Bologna il 2 giugno torna la granfondo Dieci Colli Arrow

Al via domenica 2 giugno ai Giardini Margherita la 38esima edizione della Dieci Colli Arrow, storica corsa 'granfondo' ciclistica. L'edizione di quest'anno è tutta in giallo e anticipa il Tour de France, che percorrerà le strade dell'Emilia-Romagna. Alla Dieci Colli si sono iscritti circa 800 atleti amatoriali, ma si attendono ulteriori adesioni dell'ultimo momento. Il tragitto si snoda per circa 120 chilometri, con un dislivello di 2.146 metri, raggiungendo un'altezza massima di 846 sul livello del mare.

"Quest'anno abbiamo deciso di ripartire alla grande con la Dieci Colli Arrow, con una sorte di edizione zero", dopo lo stop forzato causato dalla pandemia e la ripresa dello scorso anno, spiega l'assessora allo Sport, Roberta Li Calzi. La partenza e l'arrivo saranno ai Giardini Margherita e "oltre alla fatica, ci saranno tantissime attività, dedicate anche a bambini e bambine" nel villaggio allestito all'interno del parco cittadino, che sarà aperto da sabato 1 giugno.

Di momento di festa parla anche Irene Lucchi, presidente del Circolo Dozza Tper che cura con la sua Polisportiva l'organizzazione dell'evento. Previsto anche un premio speciale per la donna che arriverà prima in classifica, nel ricordo di "Alfonsina Strada, grande ciclista che 100 anni fa partecipò al Giro d'Italia" senza però rivelare il suo genere. "Intorno alla corsa - anticipa Mattia Santori - ci saranno eventi come la festa finale di Bike Park, progetto di avviamento alla bici lanciato insieme alla Città Metropolitana. Stiamo investendo tantissimo sulla sicurezza stradale, e anche eventi come la Dieci Colli Arrow, che fa parte del calendario 'Aspettando il Tour', ci aiutano a sensibilizzare le persone su un argomento così delicato e importante". Di "coinvolgimento totale - parla anche Simona Larghetti, consigliera comunale con delega alla Mobilità ciclistica della Città metropolitana - che parte dallo sport di base e passa per i grandi eventi che in questa città hanno una storia significativa. Il ritorno ai Giardini Margherita rientra in questa logica: sono un luogo aggregante, nel quale si possono trasmettere con leggerezza anche messaggi fondamentali".



