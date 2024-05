Vladimir Jurowski dirige la Bayerisches Staatsorchester

Gli amanti della musica con memoria lunga ricorderanno alcuni straordinari concerti e opere diretti al Teatro Comunale di Bologna tra il 1997 e il 2003 da un giovane, ma ancora indimenticato direttore russo: Vladimir Jurowski è ormai da tempo uno tra i più ricercati e dinamici direttori d'orchestra della scena internazionale che torna nella sua ex città italiana (in quegli anni fu direttore ospite principale dell'Orchestra del Comunale) a capo della Bayerisches Staatsorchester il 31 maggio alle 20,30 all'Auditorium Manzoni, nell'ambito del Bologna Festival.

Jurowski omaggia la grande tradizione romantica tedesca del primo Ottocento, impaginando l'Ouverture dall'Oberon di Carl Maria von Weber, la Sinfonia N. 3 'Renana' di Robert Schumann e, in mezzo, il celeberrimo Concerto N. 5 per pianoforte e orchestra detto Imperatore di Ludwig van Beethoven. Insieme a lui, dunque, l'orchestra di Monaco di Baviera, una delle compagini più antiche d'Europa, nell'anno in cui celebra i 500 anni di attività, apprezzata tanto nel repertorio operistico che in quello sinfonico, e amatissima dal leggendario Carlos Kleiber.

Vladimir Jurowski, fresco di nomina di Cavaliere Comandante onorario dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico conferitogli da Re Carlo III, dal 2021 è direttore musicale della Bayerische Staatsoper di Monaco, direttore principale e direttore artistico della Rundfunk-Sinfonieorchester di Berlino e ad oggi è considerato, per l'intensità delle sue interpretazioni e la sua visione artistica, uno dei punti di riferimento della direzione d'orchestra. Fu proprio durante gli anni trascorsi nel capoluogo emiliano-romagnolo che Vladimir Jurowski, appena ventinovenne, venne insignito del Premio Abbiati della critica italiana come miglior direttore 'Per le seducenti e mature esecuzioni di Jenufa di Janacek a Napoli, Faust di Gounod a Genova e Pelléas et Mélisande di Debussy a Bologna'.



