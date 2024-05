Pensionato 93enne arriva al Cau di Budrio, ha infarto e muore

Un anziano di 93 anni è morto oggi poco dopo essere arrivato al Cau-Centro di Assistenza e Urgenza di Budrio, nel Bolognese. In base a quanto si apprende, il pensionato, residente in provincia di Bologna, avrebbe avuto un arresto cardiaco. Si tratta del secondo caso nella struttura sanitaria.

L'azienda Usl di Bologna ha spiegato, in una nota, che il 93enne "ha fatto accesso al Cau accompagnato dai familiari per un dolore toracico persistente da oltre 12 ore. A fronte della sintomatologia dichiarata, il personale ha allertato immediatamente il 118. Il paziente è stato registrato, è stato preso in carico ed è stato eseguito l'elettrocardiogramma, trasmesso come da protocollo alla cardiologia del Policlinico Sant'Orsola, da cui è emerso un infarto in atto e con cui sono stati presi accordi per la terapia da somministrare prima della centralizzazione del paziente. Nel frattempo è sopraggiunta - prosegue l'azienda sanitaria - prima l'ambulanza con l'infermiere a bordo e, dopo pochi minuti, l'automedica. Pochi istanti dopo l'arrivo dell'automedica il paziente è andato in arresto cardiocircolatorio, così il personale medico-infermieristico del 118 ha effettuato le manovre di rianimazione".

Il pensionato è deceduto poco dopo. L'Azienda USL di Bologna, nel porgere le condoglianze alla famiglia dell'anziano, "raccomanda ai cittadini che avvertono dolore toracici di chiamare immediatamente il 118".



