Il portiere della notte e Pupi Avati tra progetti bando E-R

Nove progetti sono stati selezionati e sostenuti dal Fondo Audiovisivo della Regione Emilia-Romagna con il bando per la produzione per imprese nazionali, europee ed extraeuropee. La Giunta ha approvato l'elenco delle opere e assegnato contributi per oltre 755mila euro: tra le opere finanziate due televisive, una cinematografica e sei documentari per un valore complessivo di 37,5 milioni e un impatto sul territorio superiore a 4,4 milioni.

La vita e il cinema attraverso i suoi protagonisti; storie di motori e di riscatto; rapporti tra famiglie, comunità e ambiente: lo spettro delle opere selezionate è variegato, con tematiche interessanti, a partire da due documentari su altrettanti maestri del cinema.

'Il portiere della notte - storia di una regista e di un film leggendario' guiderà con Liliana Cavani e Charlotte Rampling dentro la nascita e lo scandalo del film 'Il portiere di notte', che ha segnato la storia del cinema e della cultura italiana, mentre 'Pupi Avati. Che cinema la vita!' racconta luoghi, vicende, persone e ricordi di un maestro del cinema. Poi, l'Emilia-Romagna terra di motori in 'Motor Sport', storia di velocità e riscatto, e 'Enzo Ferrari: un genio complesso', che restituisce un ritratto del patron del 'Cavallino Rampante' con i suoi diari personali e rari filmati. 'A un passo da te', lungometraggio ambientato a Bologna, è incentrato sul rapporto padre-figlia e sull'importanza dell'identità, mentre 'Estranei', attraverso "il giallo" legato alla scomparsa di due adolescenti, pone l'attenzione sui Sikh d'Italia e la comunità che convive con la loro realtà. Due spaccati del '900 sono raccontati in 'Zanza e l'amore a Rimini', documentario che porta tra i latin lover rivieraschi degli anni '70-80, e in 'Anni di piombo, musica leggera', che si propone di rivivere la storia della canzone d'autore italiana sullo sfondo della crisi politica e sociale degli anni Settanta. Infine 'Fuori dal fango', con le alluvioni che hanno devastato parte d'Italia e soprattutto la Romagna nel maggio 2023, dà lo spunto al ricercatore e divulgatore Mario Tozzi per cercare risposte e una via di uscita dalla crisi climatica, ambientale ed economica.



