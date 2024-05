Visit Rimini, più arrivi e presenze, bene il 1/o trimestre

Partenza positiva per l'annata turistica riminese. Nel primo trimestre del 2024, spiegano da Visit Rimini, la città romagnola ha registrato un incremento del 12,8% negli arrivi rispetto allo stesso periodo del 2023 con un +21,7% di stranieri. In crescita anche le presenze, che segnano un +12% totale sullo scorso anno con un +14,8% riferito ai soli ospiti internazionali.

Su questi numeri, viene evidenziato ancora, incide in maniera particolare il mese di febbraio con un +41% di arrivi e un + 25,5% di presenze, anche grazie a eventi fieristici e congressuali.

Nei primi tre mesi dell'anno gli arrivi stranieri hanno pesato per il 18,1%, mentre le presenze dall'estero valgono il 25,6% del totale: tra i Paesi di provenienza la Germania segna +60,9% di arrivi e +69,5% di presenze. Il tasso di occupazione degli alberghi riminesi che per il primo trimestre si è stabilmente attestato oltre il 65%.



