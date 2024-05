'Roadmap to Inclusion', le migrazioni con occhi differenti

Al via dal 30 maggio al 6 settembre la seconda edizione di "Roadmap to Inclusion", la rassegna estiva della coop Arca di Noè al Fuori Orsa Dlf di Bologna. Cinque appuntamenti per raccontare le migrazioni e i progetti di inclusione sociale attraverso prospettive e linguaggi inediti, per andare oltre i luoghi comuni e promuovere spazi di incontro e relazione per tutta la cittadinanza.

Obiettivo è favorire momenti di incontro e sensibilizzazione sul tema del diritto di asilo e sui percorsi di accoglienza di persone rifugiate e richiedenti asilo, diffondendo un modello culturale e partecipato che renda questi temi meno settoriali e più accessibili. Il 30 maggio alle 20 si parte con la proiezione del film documentario 'Ibi', in collaborazione con Zalab, Scuola Nazionale di Video Partecipativo e Cinema Documentario. Il 13 giugno ci sarà la presentazione del fumetto Ancore, con live drawing e performance teatrale, alle 19. Domenica 16 giugno, dalle 17 Arca di Noè partecipa al Bike Pride Bologna, la parata che anima e colora le strade della città. Per la Ccooperativa è la tappa finale del laboratorio per imparare ad andare in bicicletta rivolto a donne rifugiate accolte nel progetto Sai: ritrovo alle 17 in Piazza VIII Agosto. Martedì 18 giugno, al Fuori Orsa Dlf, ore 20, 'Gourmet & Inclusion. La cucina bolognese incontra i sapori iraniani', cena degustazione.

Giovedì 5 e venerdì 6 settembre, infine, la seconda edizione di Social Beer Festival.

Durante le serate sono previste degustazioni dei prodotti del Birrificio Vecchia Orsa, il progetto sociale di Arca di Noè.





