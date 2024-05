Nel 2024 9,8 miliardi per la sanità dell'Emilia-Romagna

Per il 2024 al sistema sanitario dell'Emilia-Romagna andranno, dalle stime, risorse per circa 9,8 miliardi (di queste circa 9,6 di risorse statali), in continuità con il 2023. Via libera in commissione Politiche per la salute e politiche sociali alle linee di programmazione e finanziamento per le aziende del servizio sanitario regionale sul 2024, in attesa dell'approvazione nella seduta di Giunta di oggi pomeriggio.

Nel documento si precisa che in Conferenza Stato-Regioni non è ancora stata raggiunta un'intesa su questo finanziamento, per cui l'Emilia-Romagna chiede a Roma un incremento dei fondi per i maggiori costi che dovranno sostenere le aziende nel 2024 per gli incrementi, in primis, delle spese farmaceutiche (150 milioni di euro in più nel 2024 per i nuovi farmaci) e dei costi per i rinnovi contrattuali del personale assunto negli ultimi anni (600 milioni di euro). Per l'aumento di spesa, ha sottolineato l'assessore Raffaele Donini, "dobbiamo intervenire con risorse regionali straordinarie".

Nel corso della seduta sono stati presentati anche i bilanci 2023 delle Aziende sanitarie, chiusi in pareggio.

Le risorse nazionali su cui potrà contare l'Emilia-Romagna sono oltre 9,6 milioni: si tratta della quota capitaria, quella stabilita sul numero di residenti. Di questi, quasi 8 miliardi vanno alle Aziende sanitarie secondo 332 indicatori di programmazione e i restanti 1,7 miliardi saranno distribuiti dalla Regione sulla base di specifiche azioni vincolate, nonché per il finanziamento degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato previsti dalla Legge di bilancio 2024.



