Europa Galante apre il Farnese Festival con Vivaldi a Dresda

Al via il Farnese Festival, rassegna di musica antica in programma dal 28 maggio al 9 giugno al Teatro Farnese di Parma, considerato l'esempio più bello e più maestoso di teatro barocco del mondo. Giunto alla seconda edizione, vede la direzione artistica di Fabio Biondi e l'ideazione di Simone Verde, già direttore del Complesso Monumentale della Pilotta, ora direttore delle Gallerie degli Uffizi.

A inaugurare la rassegna sarà l'ensemble Europa Galante, ensemble strumentale italiano specializzato nella musica barocca, galante e classica, con il concerto 'Vivaldi a Dresda', in programma il 28 maggio alle 20.30: una serie di brani che testimoniano l'influenza di Antonio Vivaldi alla corte di Dresda nella prima metà del 1700, realizzati dallo stesso compositore italiano o dal suo allievo tedesco Johann Geor. Europa Galante sarà protagonista anche il 31 maggio, con un'esibizione dedicata a Georg Philipp Telemann, e il 9 giugno, serata di chiusura di Farnese Festival, con lo spettacolo finale dedicato a Le Quattro stagioni di Vivaldi.

La rassegna si compone di otto concerti di musica antica, interpretati da alcuni dei più prestigiosi ensemble d'Italia (come Orchestra Accademia Bizantina, Concerto Italiano, Alea Ensemble) in un contesto unico: il Teatro Farnese, situato nel Complesso Monumentale della Pilotta. In questa edizione due concerti sono ospitati al Castello di Torrechiara, recentemente annesso al Complesso della Pilotta, e al Teatro Due di Parma.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA