Riaperto al culto a 12 anni dal sisma il Duomo di Finale Emilia

Riaperto a 12 anni dal terremoto che sconvolse l'Emilia-Romagna, il Duomo di Finale Emilia. La chiesa dei Santi Filippo e Giacomo è stata riconsegnata alla città e ai suoi abitanti con una cerimonia solenne presieduta dall'Arcivescovo di Modena - Nonantola monsignor Erio Castellucci. Alla celebrazione, attraverso un telegramma firmato dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, vaticano Papa Francesco ha inviato un messaggio di saluto e di augurio "partecipando spiritualmente alla comune gioia" ed esprimendo vivo apprezzamento a quanti hanno cooperato all'opera di restauro".

Le porte del duomo finalese sono state definitivamente riaperte - bussando simbolicamente con il pastorale - dall'Arcivescovo Castellucci che, nella sua omelia ha sottolineato il valore di questa riapertura sottolineando come "in queste pietre sia scritta parte della vita di ciascuno".

Al termine della Messa, il parroco di Finale Emilia don Daniele Bernabei ha tenuto un discorso di ringraziamento rivolto a tutti i fedeli e in particolare a quanti, durante questi anni, hanno lavorato per consentire la rinascita del Duomo finalese.

La riapertura della chiesa è stata accompagnata all'organo - anch'esso restaurato dopo il sisma - dal Maestro Matteo Bonfiglioli e da sessanta cantori delle corali finalesi riunite.

Alla celebrazione ha preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini oltre alle autorità civili.

I lavori di ripristino con miglioramento sismico della struttura sono iniziati nella primavera del 2019 e si sono conclusi nelle scorse settimane. La ricostruzione e un accurato restauro sono stati condotti grazie ai fondi della programmazione della Regione, attraverso la struttura commissariale, con il programma delle opere pubbliche e dei beni culturali e lo stanziamenti di risorse per oltre 6 milioni.





