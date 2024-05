Lepore, 'il governo si fermi e cambi idea su tagli a Comuni'

"Il ministro Giorgetti sta portando avanti un manovra piena di tagli agli enti locali, chiediamo che il Governo si fermi e cambi idea. Dopo la spending review che fa cassa solo sui comuni virtuosi, ora si sono inventati un taglio strutturale di spesa corrente per i comuni che hanno a disposizione più quote Pnrr per gli investimenti. Un mostro amministrativo e politico perché ci tolgono soldi che ci hanno già dato e penalizzano i cittadini, perché tagliando la spesa corrente si tagliano i servizi comunali".

Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, interviene sull'ipotesi di una sforbiciata alle spese Comuni che hanno ottenuto maggiori fondi dal Pnrr.

"Per il Comune di Bologna - argomenta - tutto questo significa un taglio di 4,5 milioni di euro l'anno per i prossimi tre anni almeno, quindi si arriva a 13,5 milioni di euro. Un colpo durissimo, che si aggiunge ai precedenti tagli. Risultato - aggiunge Lepore- : mettono a rischio i servizi per i cittadini, così non si potrà andare avanti".

Quindi, argomenta ancora il sindaco emiliano, "come Comuni italiani daremo battaglia e già domattina lo farò presente nel corso della prima riunione della Cabina di Coordinamento nazionale sul Pnrr. Pare si collegherà da Roma la Presidente Meloni in persona, dopo avere chiesto a tutte le prefetture di convocare i comuni. Mi auguro - conclude Lepore - ci darà la possibilità di intervenire e che non sia l'ennesima comunicazione unilaterale".



