Allerta gialla per temporali domani su E-R centro-occidentale

Allerta di colore giallo per temporali nel settore centro-occidentale dell'Emilia-Romagna, in particolare sulle montagne, le colline e le pianure piacentine, parmensi, reggiane, modenesi e sulla pianura ferrarese. A disporla, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sono l'Arpae e la Protezione Civile regionale.

Nella giornata di domani, viene spiegato, sono attese condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità in particolare tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sul fronte centro-occidentale - con possibile innalzamento dei corsi d'acqua e frane - e poi, in serata, anche sulle pianure prossime al Po che potrebbero risentire di una eventuale piena del fiume.



