Balneazione, parametri nella norma in quasi tutta la Riviera

Si apre in questi giorni la stagione balneare 2024 in Emilia-Romagna, con la ripresa dei controlli sulle acque marine, svolti da Arpae, a tutela della salute dei bagnanti. Quest'anno la stagione è compresa tra il 25 maggio e il 29 settembre. Il primo campionamento, previsto nei 98 punti della riviera ed effettuato il 23 maggio, ha confermato parametri nella norma in quasi tutte le località. Fanno eccezione solo tre casi relativi al superamento dei valori soglia a Goro (nell'area denominata Scanno Punto a 100 metri dalla diga destra Po di Goro), Marina di Ravenna Sud (Ravenna) e Rimini (nell'area Miramare-Rio Asse Nord). Per questi tratti di mare verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste, che solitamente avviene in breve tempo, e i campionamenti saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi.

