Torna il RiminiWellness, seconda edizione per il fuorisalone

È una delle manifestazioni di punta targate Ieg, la società fieristica riminese che, nei padiglioni di Viserba, è pronta ad aprire le porte del RiminiWellness a tutti gli amanti del fitness e dello stare bene. La 18ma edizione si terrà dal 30 maggio al 2 giugno.

Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione fieristica sarà accompagnata dal RiminiWellness Off, ovvero il fuori salone che mira a coinvolgere non solo i frequentatori della fiera, ma anche i residenti. 240 eventi tra corsi, lezioni e incontri legati alla salute e al benessere dislocati in vari punti della città, dal centro storico al nuovo lungomare.

"RiminiWellness - ha spiegato il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti - è l'appuntamento di richiamo internazionale che sancisce l'apertura della stagione estiva sulla nostra Riviera: una manifestazione di grande successo e di grande richiamo che questo 'fuori salone' arricchisce ulteriormente portando l'energia e la vitalità della fiera in tanti spazi della città".

"RiminiWellness, The Wellness Experience Show - ha aggiunto l'amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni - sarà come sempre un evento ricco di tantissime novità, tutte da vivere. E RiminiWellness Off è il nostro modo per coinvolgere nell'evento l'intera città".

La novità di quest'anno sarà l'esposizione della Coppa Davis conquistata dall'Italia nello scorso novembre e che farà tappa a Rimini giovedì 30 e venerdì 31 nella Hall Sud della fiera, mentre sabato 1 e domenica 2 sarà al Teatro Galli.



