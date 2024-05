Lite con accoltellamento a Bologna, una denuncia

Un 29enne originario del Gambia è stato denunciato dai carabinieri per un'aggressione a coltellate avvenuta, al culmine di una lite, lunedì pomeriggio nella zona universitaria di Bologna. La vittima, che ha riportato lesioni di media gravità, è un 26enne nato in Senegal. I fatti si sono verificati in piazza Scaravilli e, secondo gli investigatori, lo scenario in cui si è scatenata la lite lite tra i due stranieri sarebbe quello dello spaccio di stupefacenti.

A chiamare il 112 sono stati diversi passanti che hanno assistito alla scena. I militari del nucleo Radiomobile sono intervenuti identificando tre persone: l'aggressore, la vittima e un suo amico 25enne. Il 26enne senegalese, ferito al braccio da un fendente, è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale, mentre il 29enne è stato medicato sul posto, per alcune ferite più lievi alle mani.

L'arma, un coltello lungo 32 cm con una lama di 20, è stato trovato nelle vicinanze e sequestrato. Gli stessi carabinieri precisano che non è stato possibile acquisire le immagini di videosorveglianza della zona, che avrebbero aiutato a ricostruire la dinamica, perché i dispositivi erano stati precedentemente imbrattati con vernice per oscurare le telecamere. Un danneggiamento che, secondo l'Arma, potrebbe essere stato fatto da partecipanti ad alcune manifestazioni dell'ultimo periodo.



