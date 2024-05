Da Rimini a Bologna a pedali contro la disuguaglianza di genere

Una pedalata di 135 chilometri, da Rimini a Bologna, per sensibilizzare sulla disuguaglianza di genere. È questo l'obiettivo di 'La Risciò', una "carovana molto colorata e rumorosa", come la definisce una delle organizzatrici, Elena Zaccherini, di Salvaciclisti Bologna che è promotrice della pedalata dimostrativa con Period Think Tank e il sostegno del Piano per l'uguaglianza della Città metropolitana, Regione e Comuni di Bologna, Imola, Rimini e Cesena. L'obiettivo, spiega Zaccherini, è "portare nelle strade e nelle piazze temi complessi e scomodi, sui quali è necessario portare consapevolezza a tutti e tutte".

"Venerdì 24 maggio alle 14.30 da Rimini partirà una carovana molto particolare - spiega - che percorrerà tutta la via Emilia fino a Bologna per sensibilizzare sulle disuguaglianze di genere e su tutte le diseguaglianze che le minoranze devono affrontare.

È una impresa apparentemente impossibile ma è corrisponde pienamente alle imprese che le donne e le minoranze compiono quotidianamente per cercare di raggiungere l'eguaglianza con mezzi inadeguati". "Noi percorreremo una tappa del Tour de France, che viene percorsa da ciclisti con delle super bici da corsa, per mostrare quanto è diversa la vita di tante e tanti di noi", conclude Zaccherini.

Per Simona Lembi, responsabile del Piano per l'Uguaglianza della città di Bologna, va sostenuta "la Risciò, un risciò tutto rosa che percorrerà il tragitto da Rimini a Bologna per sostenere il difficile cammino dell'uguaglianza e anche la grande fatica che ancora abbiamo sul lavoro retribuito, le questioni della cura e il contrasto alla violenza". Per Lembi si tratta di una "iniziativa molto pop, perché la questione dell'uguaglianza è molto popolare" e bisogna parlare delle tante iniziative "anche pubbliche" che "fanno la differenza nei territori".



