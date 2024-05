Nuova luce ed energia per la Basilica di S. Stefano a Bologna

Un nuovo impianto di riscaldamento, giá in funzione, e un rinnovato impianto di illuminazione (il cui cantiere è in partenza in questi giorni) renderanno più green, sicuro ed efficiente il complesso delle Sette Chiese di Bologna, il monumento più visitato in città dopo la Basilica di San Petronio con 15 mila presenza settimanali. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il legale rappresentante dell'Ente, Monsignor Gianluigi Nuvoli, spiegando che la chiesa di Santo Stefano e le altre sei che la affiancano sono al centro di un ambizioso e oneroso progetto di recupero, sostenuto da Emil Banca che ha donato 100mila euro, dall'imprenditrice Isabella Seragnoli che ne ha dati 50mila, da una raccolta fondi che ha già portato più di 160 mila euro. Il costo complessivo dell'operazione ammonta a circa mezzo milione di euro.

Grazie a questi lavori, "il complesso architettonico è già più caldo e confortevole sia per i fedeli che per i visitatori con un impianto che, con un consumo inferiore a quello degli anni precedenti, ha raddoppiato la temperatura portandola da 8 a 16 gradi". Il nuovo impianto di illuminazione, che sarà pronto in autunno, riguarderà l'intero complesso con tre differenti scenari: quello celebrativo, uno per le conferenze e uno di visita. Tenendo presente anche qui l'aspetto energetico con un forte risparmio e rispetto dell'ambiente e "soprattutto del luogo. Non dobbiamo dimenticare che siamo in un posto che ha almeno 2.000 anni di storia", ha aggiunto frate Francesco Mazzon. "Come Banca di Credito Cooperativo, sempre attenta ai bisogni del territorio, abbiamo sentito il dovere di rispondere all'appello della Basilica e contribuire a rendere ancora più affascinante uno dei simboli di Bologna. Spero che il nostro esempio sia seguito da molti altri", è stato il commento del presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti.

