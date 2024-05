La madre del Carabiniere ucciso 'chi sa parli'

"Sono Anna Stefanini la mamma di Otello Stefanini, uno dei tre carabinieri uccisi al Pilastro a 22 anni. Vi prego una cosa: se c'è qualcuno che sa qualcosa di più parli, per far uscire la verità, la vera verità. Vi prego, ve lo chiede una mamma". Il nuovo appello della madre di uno dei militari trucidati dalla banda della Uno bianca il 4 gennaio 1991 è pubblicato sulla pagina Fb "per non dimenticare la Strage del Pilastro e le vittime della Uno Bianca", in occasione del programma Far West su Rai3 che ha dedicato servizi alle nuove indagini.

Al reel ha risposto Eva Mikula, nei commenti: "Parole piene di sofferenza, dolore e amore di una mamma. Traspare il profondo desiderio di verità. Se qualcuno sa qualcosa parli! Io non parlo più, devo stare zitta! Questa è la vostra volontà da 30 anni senza conoscere e approfondire la mia storia di vita. Le lettere che mi sono arrivate dal Savi recentemente dicono la stessa cosa: dammi retta e stai zitta!", scrive la donna che all'epoca era fidanzata con Fabio Savi.

"Intanto io ho dovuto lasciare l'Italia perché l'incolumità mia e dei miei figli era in pericolo dopo aver svelato la verità sulla cattura, ricevendo visite indesiderate e questo aspetto lo sanno gli inquirenti. Da mamma, ha tutto il mio rispetto sig.ra Stefanini anche dopo 30 anni di insulti e umiliazioni da parte dell'associazione. Probabilmente me lo merito", dice tra l'altro. E "non le scrivo il mio nome per non turbare ulteriormente".



