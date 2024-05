Salvini: in Emilia-Romagna valutiamo anche personalità civiche

Alle prossime consultazioni regionali in Emilia-Romagna, attese in autunno, "io conto che il centrodestra sia unito, ci sono diverse personalità sulle quali stiamo ragionando, anche civiche, del mondo delle imprese, delle associazioni, non è necessario avere una tessera di partito per condividere un'idea di Emilia-Romagna del futuro". Lo ha detto, a margine dell'evento 'L'Italia dei Sì' a Bologna, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo salvini.

"Penso che a breve, dopo le elezioni europee dovremo avanzare unitariamente una proposta che permetta agli emiliano-romagnoli di scegliere un futuro che va oltre la sinistra. L'importante - ha aggiunto - è che sia una persona valida: stiamo valutando diverse idee, fortunatamente c'è più di una persona che ha voglia di fare questo percorso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA