Forlì, parrocchia negata dalla diocesi a Giuseppe Conte

L'annunciato incontro pubblico domani mattina alle 11 a Forlì del leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, non si terrà più alla parrocchia di Santa Maria del Volo nel quartiere Romiti, ma a 'Casa Romagna bar Flora' in Piazza Saffi.

Questo perché la Diocesi di Forlì ha negato l'utilizzo della chiesa.

"Anche recentemente - si legge sul sito della diocesi di Forlì-Bertinoro - il vescovo, monsignor Livio Corazza, aveva ribadito ai sacerdoti il divieto di concedere i locali parrocchiali per iniziative di carattere politico". "A meno di venti giorni dalle elezioni - afferma il vicario generale, Monsignor Enrico Casadei - iniziative di questo tipo possono diventare estremamente divisive, cosa che non possiamo consentire". Ad annunciare lo spostamento di sede, lo stesso Movimento 5 Stelle, precisando che con Conte saranno presenti tutti i candidati alle prossime elezioni europee e comunali di Forlì e Cesena.



