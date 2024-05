Il Sassuolo è la seconda squadra che retrocede in Serie B dopo la Salernitana. Per la squadra emiliana, sconfitta in casa dal Cagliari, la matematica certezza è arrivata dai risultati sugli altri campi: il successo del Frosinone e il pari tra Udinese e Empoli condanna i neroverdi, che a una giornata dalla fine sono a quota 29 punti, a -4 dalla terzultima e quindi non più raggiungibile.



