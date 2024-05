F1: Imola; Leclerc, faremo di tutto per arrivare primi e secondi

"Grazie mille davvero per tutto il sostegno che ci date, siete voi la Ferrari, siete voi che la rendete così speciale. Anche se è da sei che sono arrivato in Ferrari, non mi abituo a quando arrivo in Italia e vedo tutte queste bandiere rosse: c'è sempre questo brivido, queste emozioni, questo è grazie a tutti voi. Grazie mille, faremo di tutto per rendervi la gioia e fare un primo e secondo posto domenica". Lo ha detto Charles Leclerc, sul palco della Fan zone insieme a Carlos Sainz. La coppia di piloti ferraristi è stata accolta con un'ovazione da una folla di tifosi in maggioranza ferraristi. Numerosi i cori per la Ferrari durante l'intervista doppia, iniziata in inglese e finita in italiano.

"Grazie mille a tutti per questi quattro anni insieme - ha detto Sainz, visibilmente emozionato - Mancano ancora Imola e Monza, come sapete darò tutto per la squadra e per voi. Ci vediamo in giro, spero di avere ancora un po' il sostegno dei tifosi qua. Andiamo a vincerla".

Durante la presentazione, una persona si è sentita male. Sono stati gli stessi piloti a segnalarlo e a chiamare l'intervento dei soccorsi.

Tra i tanti slogan ripetuti dai tifosi sul prato, anche uno per Leo, il cane di Leclerc. Andare in giro per il paddock, ora, "è più difficile di prima. In Italia abbiamo avuto più sostegno che in ogni parte del mondo, però adesso Leo è il centro dell'attenzione in cui vado", ha scherzato il monegasco. Mentre Sainz preferisce "i cani di taglia grossa, o almeno media".

