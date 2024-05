Euro 2024: Olanda; Koeman a sorpresa non convoca Zirkzee

Decisione un po' a sorpresa del Ct dell'Olanda Ronald Koeman che, nell'elenco dei 30 giocatori preconvocati in vista degli Europei in programma quest'estate, non ha optato per Joshua Zirkzee, attualmente infortunato per un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra subito nel match di Napoli. L'attaccante del Bologna, che al momento vanta 11 gol e 5 assist, non prenderà dunque con certezza parte all'Europeo in programma in Germania. Presenti, invece, tra i giocatori di Serie A, De Vrij, Dumfries, Koopmeiners, De Roon e Reijnders. Al momento, Koeman ha diramato una lista di 30 giocatori, in attesa di comunicare tra qualche settimana quella definitiva composta da 26.

I convocati di Koeman: - PORTIERI: Justin Bijlow, Mark Flekken, Nick Olij Bart Verbruggen - DIFENSORI: Natan Aké, Daley Blind, Denzel Dumfries, Matthijs De Ligt, Stefan De Vrij, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Ian Maatsen, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; - CENTROCAMPISTI: Frenkie De Jong, Marten De Roon, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Xavi Simons, Quinten Timber Q., Joey Veerman, Georgino Wijnaldum; - ATTACCANTI: Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Wout Weghorst.



