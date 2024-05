Persona investita su binari, ritardi su linea Bologna-Venezia

Ritardi anche oltre le due ore per diversi treni Alta Velocità, Intercity e regionali sulla linea Bologna-Venezia per l'investimento di una persona sui binari avvenuto questa mattina dopo le 11 tra Bologna e Castel Maggiore da parte di un treno Italo (8906) che viaggiava da Roma a Venezia. Si è trattato, a quanto si apprende, di un gesto volontario. La vittima è un uomo di 46 anni, di Bologna.

La circolazione è stata sospesa e rallentata per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria ed è tornata regolare dopo le 15. I treni regionali hanno subito limitazioni di percorso, ci sono state cancellazioni con disagi e rallentamenti anche per i convogli ad alta velocità e lunga percorrenza.



