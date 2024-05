Bonaccini, il mio successore in Regione lo deciderà il Pd

"Non credo agli uomini della Provvidenza, insostituibili e indispensabili e mi riferisco anche a me. È evidente che il terzo mandato non ce lo hanno dato, perché hanno visto i sondaggi che mi riguardavano, ma questa è un'altra vicenda". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, candidato capolista per il Nord Est per il Pd, ospite della trasmissione Ping Pong su Rai Radio 1 a proposito del suo possibile successore in viale Aldo Moro. "Noi abbiamo donne e uomini di grande qualità sia all'interno dell'istituzione che sto guidando, sia nei territori perché abbiamo sindache e sindaci bravissimi. C'è una classe dirigente e amministrativa, provata sul campo, molto forte", ha precisato Bonaccini sottolineando che il candidato presidente dell'Emilia-Romagna "dovrà deciderlo il Pd insieme alla coalizione, ovviamente non devo decidere io. Io darò il mio contributo, se richiesto, ma credo che la percezione del buon governo di questi anni ci potrà ripagare del tanto lavoro fatto finora", ha concluso.

