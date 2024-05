Al cardinale Zuppi il premio per la pace Don Dossetti

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei ha ricevuto il premio per la pace 'Giuseppe Dossetti' a Reggio Emilia. Premiato dal sindaco della città, Luca Vecchi e dall'ex parlamentare, Pierluigi Castagnetti nella solenne Sala del Tricolore, luogo culla della bandiera nazionale, l'Arcivescovo di Bologna - definito "artigiano della pace" nelle motivazioni della giuria presieduta da Castagnetti che gli ha assegnato il prestigioso riconoscimento dedicato al compianto sacerdote - ha tenuto una lectio.

Lectio in cui ha citato la Costituzione, lanciando un appello al Paese affinché si impegni per terminare le guerre in corso in Ucraina e Terra Santa. "L'articolo 11 nella prima parte dice che l'Italia ripudia la guerra, ma nella seconda invita a risolvere i conflitti. E se lo strumento scelto per farlo è la guerra, allora si torna indietro".

Zuppi ha poi rilanciato anche il messaggio del Papa. "Il negoziato non è la resa, ma un gesto di coraggio e responsabilità", aggiungendo che "purtroppo per la pace è un momento di grande difficoltà, perché prima c'era l'equilibrio della paura, mentre ora stiamo perdendo anche la paura".

Oltre al porporato, sono state premiate anche le associazioni 'Vicolo della Cultura di Napoli' che ha riqualificato due immobili confiscati alla Camorra e 'Progetto Anna Onlus' di Rho (Milano) che ha realizzato un ospedale itinerante in Guinea Bissau. Menzione speciale per 'Agenzia per il Peace Building' di Bologna per un progetto di formazione ai giornalisti somali.





