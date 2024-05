F1: Domenicali insignito con la 'Chiave della Città di Imola'

Domani il sindaco Marco Panieri, consegnerà la 'Chiave della Città di Imola' a Stefano Domenicali, concittadino e amministratore delegato di F1 e già insignito, nel 2004, con il 'Grifo Città di Imola'. Il riconoscimento a Domenicali era previsto lo scorso anno nell'ambito del 70/o anniversario dell'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' ma la consegna venne rinviata a causa delle alluvioni che colpirono l'Emilia-Romagna e che portarono anche all'annullamento del Gran Premio di F1.

"Stefano Domenicali - spiega in una nota il primo cittadino romagnolo - è un imolese che porta il nome di Imola alto nel mondo e di questo siamo orgogliosi, riconoscendo la sua grande capacità, che lo accompagna fin dagli inizi della sua carriera, di mantenere un legame profondo con la sua città. Un grande manager Italiano - prosegue Panieri - che dal 2020 è amministratore delegato di Formula 1, dopo aver guidato importanti società nel nostro Paese e che oggi porta avanti nel mondo i valori dell'italianità e del Made in Italy. Imola ringrazia, omaggia e ammira la figura di Stefano Domenicali per l'esempio, la carriera e i valori che ha incarnato nel corso degli anni e che tuttora incarna, come professionista, manager e uomo", conclude.



