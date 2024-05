Alluvione: Confindustria Romagna, ripartito 86% aziende colpite

L'86% delle aziende romagnole colpite dall'alluvione del maggio 2023 ha ripreso del tutto la propria attività, un 5% si è attestato su una ripresa al 70% e un altro 5% è ripartito per metà mentre il 3% è riuscito a riprendersi solo per un 20%. Quasi la metà delle imprese, il 42,5%, non ha ricevuto alcun tipo di ristoro e chi li ha percepiti - da uno o più soggetti - è riuscito a coprire in media il 36% del danno subìto. E' quanto emerge - a 12 mesi di distanza - da una analisi condotta dal Centro Studi di Confindustria Romagna fra le 58 imprese romagnole costrette a fare i conti con il drammatico evento.

Tra le realtà che hanno ottenuto un ristoro, il 35% è stato rimborsato tramite i bandi dei due enti camerali con una percentuale sul danno pari al 10,8%, il 5% è stato rimborsato dalle assicurazioni con una percentuale sul danno pari all'89,5% e il 15% dal Governo, per lo più tramite Simest, con una percentuale sul danno pari al 55,3%.

Sul fronte occupazionale, l'81% delle società oggetto dell'indagine non prevede di attivare nei prossimi tre mesi la cassa integrazione mentre per quanto riguarda la messa in sicurezza degli impianti e della struttura un terzo delle aziende si è impegnata in interventi di ristrutturazione degli stabilimenti, nel riposizionamento dei macchinari e server ai piani superiori, nel trasferimento in altre sedi e nell'adeguamento delle polizze assicurative.

Secondo le industrie danneggiate, inoltre, fra gli interventi più stringenti da realizzare adesso spiccano ai primi posti la messa in sicurezza del territorio, le agevolazioni fiscali e gli interventi sulle infrastrutture. Quanto alla eventuale modifica degli assetti assicurativi il 58% ha chiarito che l'attività era già coperta, il 35% ha deciso di non modificare i propri contratti, e solo l'8% ha adeguato le coperture assicurative.





