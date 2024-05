Un asteroide intitolato al professor Frontera di Unife

Un asteroide intitolato al professor Filippo Frontera, scienziato dell'Università di Ferrara. Si tratta di un asteroide della fascia principale del sistema solare, 2002 AP12, che si chiamerà 126177 Filippofrontera: l'assegnazione è stata ufficializzata dall'ultimo numero del Wgsbn Bulletin, il periodico del Small Body Nomenclature Working Group dell'Unione Astronomica Internazionale (Iau).

Frontera, del dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, scienziato nel campo dell'astronomia spaziale in raggi X e gamma, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua carriera scientifica e per il contributo dato all'astrofisica italiana e internazionale, tra cui i premi 'Bruno Rossi', 'Cartesio', "Enrico Fermi", "Marcel Grossmann" e, in ultimo, l'International Collaboration Award dell'Accademia Cinese delle Scienze, per il contributo dato al satellite cinese Insight-HXMT ora in orbita.

"È un grande onore ricevere questo riconoscimento", ha commentato. "Un segno di immortalità non solo basato sulla carta, attraverso le pubblicazioni, ma anche tangibile, rappresentato da un grande masso cosmico composto da silicati e da altre sostanze sopravvissute per miliardi di anni. Pur auspicando che l'orbita di 126177 Filippo Frontera non incroci mai quella terrestre, cosa per ora esclusa dall'orbita, questa dedica mi riempie di grande soddisfazione".



